Napoli Calcio | Nome nuovo dalla Spagna: perfetto per Spalletti!

Napoli a lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il cambio in panchina ha portato tanti cambiamenti, di modulo e tattici. Cambiamenti che, di conseguenza si stanno riflettendo sul mercato. La strategia di ADL è chiara. Prima vendere e piazzare gli esuberi, poi comprare. Ma in una sessione così particolare e ricca di colpi di scena, non si può certo stare a guardare. Ecco dunque che il DS Cristiano Giuntoli ha adocchiato un nome nuovo che farebbe perfettamente al caso di Luciano Spalletti<<<