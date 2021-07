Napoli Calcio – Raiola accende il mercato dei partenopei

Mercato bloccato? Non proprio. Perché il Napoli non è fermo, ma in attesa. Si aspettano le occasionI giuste e le opportunità che potrebbero essere sfruttate nelle prossime settimane. Il club azzurro cerca un esterno mancino, il nome davanti a tutti è sempre Emerson Palmieri, poi un uomo in mezzo al campo che prenda il posto di Bakayoko, tornato in Inghilterra. Anche in questo caso la lista di Giuntoli ha diversi obiettivi e profili, ma per ora non si è puntato all'affondo definitivo. Da Florian Grillitsch a Denis Zakaria. Entrambi reduci da Euro2020, entrambi giocando in Bundesliga. Il mercato del Napoli potrebbe subire un'impennata improvvisa grazie all'intervento di Mino Raiola<<<