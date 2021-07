Napoli Calcio – In arrivo una maxi offerta, ADL gongola

È iniziata ufficialmente la nuova stagione del Napoli. Gli azzurri si sono ritrovati a Dimaro con il nuovo mister Luciano Spalletti, che sta dando in queste ore le prime indicazioni ai suoi nuovi giocatori. Il tecnico di Certaldo, però, attende dei rinforzi dal mercato, e per questo motivo la società sta seguendo da vicino alcuni profili interessanti. Mirino puntato su Emerson Palmieri per la fascia sinistra, mentre per il centrocampo sono in aumento le quotazioni di Denis Zakaria. Anche mercato in uscita, però, perchè nel Napoli non ci sono incedibili e De Laurentiis ascolterà le offerte per i suoi big. In tal sensopotrebbe arrivare a breve una maxi offerta dalla Spagna<<<