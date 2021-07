Napoli Calcio – Spalletti smentisce ADL: ecco cosa vuole

A inizio settimana il Presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis ha rotto il silenzio stampa della società azzurra. Un silenzio che ha tenuto le bocche cucite di staff e giocatori dal 21 febbraio scorso, ovvero dalla sconfitta contro l'Atalanta per 4 a 2. Ai giornalisti DeLa ha parlato di tanti argomenti: Superlega, Covid, Mondiale e naturalmente anche del suo club lanciando un pericoloso messaggio: "Forse non basterà vendere un giocatore, ma soprattutto bisognerà vendere quei giocatori che nella loro parte salariale non possono essere ora sostenuti dal Napoli". In soldoni, per De Laurentiis, non ci sono giocatori incedibili. Al giusto prezzo chiunque può partire <<<