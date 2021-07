Napoli Calcio – Tenetevi forte: offerta di 40 milioni, ma De Laurentiis…

La mancata qualificazione in Champions League del Napoli ha creato più di un grattacapo alla dirigenza azzurra. Il club partenopeo, infatti, puntava molto sulla qualificazione alla prossima Coppa Campioni. Un risultato che avrebbe portato lustro alla società, ma anche denari dopo il lussuoso mercato dello scorsa stagione culminato con l'arrivo di Osimhen dal Lille per 70 milioni.

L'Europa League non è neanche lontanamente paragonabile alla coppa dalle grandi orecchie in termini economici. Senza troppi peli sulla lingua il patron De Laurentiis ha dichiarato che il prossimo mercato non sarà contraddistinto dall'arrivo di big, ma soprattutto qualcuno potrebbe essere sacrificato in nome del bilancio. I maggiori indiziati a partire, come noto, sono due: Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly <<<