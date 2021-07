Napoli Calcio – Ancora una grana per Spalletti: sarà una stagione terribile?

Con l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli, la società partenopea ha deciso di ripartire per aprire un ciclo andando sull'usato sicuro. Nuova linfa, per un ambiente che aveva bisogno di cambiamenti dopo l'ultima stagione difficile, conclusa nel modo peggiore possibile con il pari contro il Verona che è costato la Champions League. Bisognerà rinascere dalle ceneri, ricostruire per ritornare nel calcio che conta e poter lottare per obiettivi importanti. La situazione, però, non è delle migliori in casa Napoli, e Spalletti potrebbe trovarsi a dover gestire delle potenziali bombe a orologeria<<<