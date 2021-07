Napoli Calcio – Non arrivano buone notizie: “Situazione complicatissima”

Il mercato del Napoli deve ancora partire, ingranare. Tutto è legato alle possibili cessioni degli azzurri. Partenze che permetteranno di finanziare nuovi possibili arrivi per Luciano Spalletti. Il nuovo tecnico del club partenopeo si aspetta rinforzi, soprattutto a centrocampo, dato che Tiémoué Bakayoko dopo un anno di prestito è tornato al Chelsea e vista anche l'assenza di Ghoulam sulla fascia mancina. Inoltre in quel ruolo il Napoli potrebbe perdere anche Mario Rui, che piace in Turchia. Senza Dimenticare che Elseid Hysaj ha salutato per andare a giocare alla Lazio.

C'è però un altra situazione che tiene in apprensione i tifosi azzurri. Il rinnovo di Lorenzo Insigne. Le parole del presidente De Laurentiis sono sempre attuali. In questa sessione estiva il bilancio sarà tenuto d'occhio e il monte ingaggi dovrà essere rivisto verso il basso. Il capitano del Napoli vorrebbe un nuovo contratto da 5 milioni di euro, troppi in questo momento per le casse del club partenopeo. Futuro incerto e il rischio di perdere il numero 24 a parametro zero concreto. Ma le ultime indiscrezioni che arrivano non possono di certo far dormire sonni tranquilli ai tifosi partenopei<<<