Napoli Calcio – È italiana l’alternativa ad Emerson Palmieri per la fascia

Continua l'avvicinamento alla prima giornata di campionato da parte del Napoli. Gli uomini di Luciano Spalletti concluderanno a breve il ritiro a Dimaro, dove il nuovo tecnico ha fatto le sue valutazioni della rosa. L'ex allenatore di Inter e Roma non ha ancora potuto lavorare con il gruppo completo, date le assenze di alcuni elementi importanti come Insigne e Fabian Ruiz. In questi giorni, però, Spalletti ha valutato da vicino molte seconde linee e fornirà un responso alla dirigenza. Un ruolo dove Giuntoli e colleghi dovranno necessariamente intervenire è quello del terzino sinistro, dove si è creato un vuoto tra l'addio di Hysaj e la lungodegenza di Ghoulam. Il primo obiettivo per la fascia sinistra è sempre Emerson Palmieri del Chelsea, ma secondo quanto riportato da Sportitalia il Napoli sta valutando un'alternativa italiana<<<