Napoli Calcio, adesso i colpi in entrata: il borsino aggiornato

Il mercato del Napoli deve entrare nel vivo ancora. Probabilmente l'accelerata arriverà soltanto dopo una cessione. Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz sarebbero i maggiori indiziati per fare cassa. Da non trascurare anche l'ipotesi addio per Insigne, il cui rinnovo di contratto sembra sempre più lontano. Ma nonostante l'immobilismo degli azzurri, come pure di molte altre squadre di Serie A, Giuntoli starebbe solo aspettando il momento giusto per chiudere i primi colpi in entrata. Il tecnico Spalletti è consapevole di avere a disposizione una rosa fortissima, ma vuole comunque di più. Senza perdere altro tempo, andiamo a vedere il borsino degli obiettivi di mercato del Napoli. Dal più difficile al più vicino ad approdare all'ombra del Vesuvio<<<