Napoli Calcio – Un big verso l’America? Gli azzurri non si opporrebbero

Il mercato del Napoli non è ancora entrato seriamente nel vivo, nonostante ci siano state già alcune operazioni in uscita. Hanno salutato Hysaj e Maksimovic per via del contratto in scadenza il 30 giugno, e altri giocatori sono in uscita dopo le valutazioni fatte in ritiro. Sono le ultime ore del ritiro a Dimaro, dove Luciano Spalletti ha potuto valutare da vicino tutto il gruppo squadra. Il tecnico ex Inter ha potuto osservare anche i giocatori che sono rientrati dal prestito, oltre a valutare i numerosi giovani che potrebbero fare il grande salto in prima squadra. Ora, però, si dovrà fare sul serio, e il Napoli potrebbe muoversi tra entrate e uscita in maniera concreta. A tal proposito potrebbe arrivare a breve un'offerta dalla MLS per un big della squadra<<<