Napoli Calcio – Gli azzurri provano lo sgambetto a Inzaghi

Il Napoli è sempre alla ricerca di rinforzi sul mercato, anche se per riuscire ad affondare il colpo serviranno delle cessioni. Non è un segreto che il club di De Laurentiis in questa sessione estiva starà sempre molto attenta al bilancio e soprattutto cercherà di abbassare il monte ingaggi. Una situazione con cui fare i conti da qui fino all'ultimo giorno. Eppure a Spalletti servono nuovi innesti sia sulla fascia sinistra che a centrocampo. Sono i due ruoli in urgono forze fresche e se Emerson Palmieri è sempre il nome più caldo per l'esterno mancino, in mezzo al campo invece si valutano diversi profili.L'ultimo nome per il Napoli lo ha fatto Sky Sport, dando però aggiornamenti anche su altre situazioni<<<