Napoli Calcio – Centrocampista cercasi, 3 nomi per sostituire Demme

Il mercato del Napoli è stato fin qui molto statico. La dirigenza partenopea, infatti, non ha ancora condotto grandi trattative, anche se sono stati sondati numerosi profili. In attesa di capire cosa ne sarà del rinnovo del capitano Lorenzo Insigne, bisognerà regalare a Luciano Spalletti gli acquisti necessari . Due su tutti i ruoli che bisognerà puntellare nell'immediato: l a fascia sinistra di difesa e il centrocampo .

Per il primo ruolo è sempre in pole position Emerson Palmieri, anche se la trattativa con il Chelsea non è semplice vista la richiesta di 20 milioni. In alternativa Giuntoli sta osservando Oliveira del Getafe, Parisi del Pisa e Alex Moreno del Betis. Per il centrocampo, invece, ora non si può più attendere. L'infortunio di Demme ha stravolto tutti i piani, è necessario portare al più presto un nuovo acquisto alla corte di Spalletti.A tal proposito sono tanti i profili che la dirigenza sta osservando da vicino<<<