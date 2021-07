Napoli Calcio – Chi si rivede! Può arrivare dal Liverpool

Il sogno, nemmeno troppo segreto, di Luciano Spalletti è quello di riabbracciare Emerson Palmieri. L'arrivo dell'italobrasiliano sarebbe l'unica richiesta esplica del tecnico toscano per riempire il vuoto dell'out sinistro. Ma le diverse valutazioni sul cartellino, tra Chelsea e Napoli, hanno arenato la trattativa. Giuntoli vorrebbe chiudere l'arrivo del terzino e dare una scossa al mercato, ma per farlo deve assolutamente vendere. E' il diktat presidenziale che lo impone: gli acquisti arriveranno solo dopo aver sistemato il bilancio e solo tramite l'autofinanziamento.

Per evitare la partenza di Koulibaly, ritenuto incedibile da Spalletti, Giuntoli avrebbe intenzione di vendere qualche seconda linea come Tutino, Ounas e Luperto. Il primo piace a Salernitana e Parma, il secondo a Torino, Venezia e Verona. E per il centrale si valuteranno le offerte. In questo modo la società partenopea potrebbe avere un tesoretto per sferrare il primo colpo di mercato direttamente dalla Premier League<<<