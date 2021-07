Napoli Calcio – Per la Champions serve un colpo (quasi) obbligato

Il Napoli deve fare i conti con l'infortunio di Diego Demme. Fatale l'amichevole con la Pro Vercelli di qualche giorno fa. Il centrocampista tedesco ha rimediato un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado che lo terrà fuori diverse settimane. L'idea sarebbe quella di scongiurare l'operazione. In ogni caso questa è una notizia che Spalletti avrebbe evitato tranquillamente, anche perché il mercato non si è ancora acceso e se non arriverà una cessione difficilmente prenderà quota.

Il tecnico per ha già fatto sapere che non ha intenzione di perdere giocatori forti e uno di questi è Kalidou Koulibaly. Il centrale è sempre al centro di diversi rumors di mercato, l'ultimo è quello relativo a al PSG. Serve quindi un sacrifico economico per dare all'allenatore un'alternativa in mezzo al campo anche perché senza Demme e senza Bakayoko sono rimasti solo Fabián Ruiz, Lobotka e Elmas, dato che Zielinski viene ormai considerato un trequartista. Cristiano Giuntoli, però, ha le idee chiare<<<