Napoli Calcio – Il siluro di Bargiggia: “Se ne va per 15 milioni”

Luciano Spalletti, sul palco di Dimaro, ha lanciato un messaggio al Presidente Aurelio de Laurentiis: "Pur di tenere Koulibaly mi incateno". Ed è stato solo il primo messaggio rivolto alla dirigenza azzurra. Infatti il tecnico toscano nei giorni scorsi ha continuato l'elogio del difensore senegalese: "Io Koulibaly lo vorrei sempre con me, non ho mai allenato uno forte come lui, sia come calciatore che come uomo". E parafrasando una vecchia pubblicità si può sintetizzare con "Toglietemi tutto ma non Kalidou". Un messaggio chiaro che incorona il centrale come unico vero intoccabile azzurra. A differenza dei suoi compagni di reparto<<<