È stata una trattativa molto prolungata, ma finalmente Milan e Porto hanno trovato un accordo nelle ultime ore. Poco fa, nel cuore della notte, le due società hanno messo a punto i dettagli per il trasferimento di Santiago Gimenez in Portogallo. È stato decisivo il cambiamento nelle condizioni e l’aumento dell’importo per la sua acquisizione.

Inizialmente, il Porto aveva offerto ai rossoneri un prestito semplice con opzione a 15 milioni, ma l’affare si era arenato. Tuttavia, grazie all’intervento di Mendes, la trattativa è ripresa e stanotte si è conclusa con un prestito che prevede un diritto di riscatto di 20 milioni in totale, inclusa una clausola di obbligo di acquisto a determinate condizioni. Il calciatore, invece, aveva già raggiunto un accordo completo con il Porto e aspettava solo l'ultimo passaggio per iniziare la sua esperienza sotto la guida di Farioli.

Carlo Pellegatti, giornalista, ha commentato la vittoria del Milan contro il Venezia sul suo canale YouTube

Il successo è arrivato nel secondo tempo grazie al gol di, assistito da, e all'autogol di Halal a seguito di una buona azione di Ardon Jashari nel finale: "Due partite, sei punti. Già percepivo e pensavo: '70 milioni per un giocatore di riserva! ' dopo un paio di occasioni sprecate nel primo tempo. . . Poi Gonçalo Ramos ha realizzato un gol fantastico, fantastico! Inoltre, nel secondo tempo ha gestito diversi palloni e ha assistito Saelemaekers per il gol di Jashari, o meglio, per l'autogol del Venezia. Sei punti, ora analizziamo questa partita. Intanto portiamo a casa sei punti: è stato un incontro con alcune cose chiare ma anche con alcuni aspetti da rivedere.

Il Milan ha schierato la stessa formazione di domenica scorsa, con le sole eccezioni di Bartesaghi al posto di Estupiñán e di Modrić al posto di Jashari. È un Milan che ha proseguito secondo le sue consuete modalità. Attenzione, perché il Venezia ha messo in evidenza per due volte alcuni problemi nella gestione dell'uno contro uno da parte di De Winter. . . non certo di Gila e Pavlović. A prescindere da Gonçalo Ramos, penso che Pavlović sia stato tra i migliori. "