Il Milan continua a impegnarsi per potenziare il settore difensivo sotto la guida di Ruben Amorim, e secondo quanto segnalato dai collaboratori di Tuttosport, tra i calciatori osservati ci sarebbe anche Leny Yoro, giovane difensore centrale del Manchester United, con cui il tecnico portoghese ha già collaborato durante la sua recente avventura con i Red Devils.

Inoltre, rimane nel mirino anche Gonçalo Inacio dello Sporting, anche se questa pista appare complessa a causa dei costi e delle difficoltà legate all'operazione. I rossoneri stanno quindi considerando diverse opzioni per regalare a Ruben Amorim un nuovo centrale difensivo nelle ultime fasi di mercato.

In seguito all'arrivo di Rafael Leao a Istanbul, l'intermediario coinvolto nell'affare tra il Milan e il Galatasaray, George Gardi, ha parlato ai media turchi di alcuni dettagli sul trasferimento in Turchia dell’ex numero 10 rossonero:

“Stavamo lavorando all’operazione Leao da oltre tre settimane. Il calciatore aveva manifestato interesse anche per la Premier League, ma ha notato la passione e l’affetto del Galatasaray. Ha compreso che qui avrebbe potuto giocare insieme a calciatori come Osimhen e Sané e sfidare loro in Champions League. Fino all’ultimo giorno abbiamo messo in atto un grande impegno per finalizzare il trasferimento. Fino a ieri c'era ancora l’offerta dell’Aston Villa. Ieri abbiamo avuto un incontro con il giocatore, il presidente e il vicepresidente. Il sogno di Leao era di giocare in Premier League, ma ha deciso di venire qui perché ha percepito l'affetto che il Galatasaray gli ha riservato e la passione dei suoi tifosi. "