Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo X, il Galatasaray sembra non essere soddisfatto di aver preso Rafa Leao dal Milan, arrivato oggi stesso a Istanbul. Infatti, il club turco sta considerando un prestito per Youssouf Fofana come nuovo rinforzo per il centrocampo, con il giocatore in uscita dai rossoneri. Fofana sarebbe favorevole a trasferirsi lì, preferendolo rispetto ad altre offerte provenienti dalla Premier League.

Vogliamo sottolineare che nella riunione di mercato che si è tenuta oggi a Milano, con Gardiner, Almstad, Cardinale e Amorim, è stato evidenziato come il club rossonero sia ottimista riguardo alla possibilità di trovare una nuova sistemazione per il centrocampista prima della chiusura del calciomercato.

Ramos da sogno

La giornalista Alessandra Gozzini ha commentato su La Gazzetta dello Sport la performance dicontro il Venezia dicendo: "Illumina San Siro con la maglia numero 9…" mentre il pubblico acclama il nome di Gonçalo Ramos. Il nuovo Milan, in realtà, sta tornando a una tradizione molto cara: ha un attaccante che segna e decide anche partite piuttosto impegnative. Per assistere al gol di Ramos che rompe l'equilibrio mantenuto dal Venezia a San Siro, bisogna attendere la metà del secondo tempo. Il pareggio è rimasto in vigore nonostante le opportunità di entrambe le squadre di andare in vantaggio molto prima. Le chance del Milan si presentano sui piedi di Ramos, che però in una, due e persino tre occasioni commette errori su tocchi facili. La prima chance è un contropiede che lo porta di fronte al portiere avversario, il quale riesce a bloccare il tiro rasoterra di Gonçalo: se avesse alzato la palla, sarebbe stato un gol semplice.