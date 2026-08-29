Fabrizio Romano e Matteo Moretto aggiornano sul futuro di Rafael Leao: oggi arrivo in Turchia, operazione da 45 milioni più bonus e 20% sulla rivendita.
Leao-Milan, addio in estate?
Nel corso del consueto appuntamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, insieme a Matteo Moretto, è stato fatto il punto sul futuro di Rafael Leao, ormai sempre più vicino al trasferimento al Galatasaray.
Secondo quanto riferito dai due esperti di mercato, la giornata di oggi sarà decisiva per completare l'operazione.
Leao atteso in Turchia
“Oggi è previsto il suo arrivo in Turchia, per superare gli esami medici e firmare il contratto per il Galatasaray”.
L'operazione dovrebbe essere definita sulla base di 45 milioni di euro più bonus, con il 20% sulla futura rivendita in favore del Milan.
Per il portoghese sarebbe pronto un contratto importantissimo: “Per Leao un super contratto: 12 milioni netti l'anno”.
Hutchinson proposto al Milan
Matteo Moretto ha poi fatto il punto anche sulle possibili mosse del Milan per rinforzare la trequarti di Ruben Amorim, tornando sul nome di Omari Hutchinson.
“È stato proposto al Milan. Il Milan sta valutando il profilo. Da capire se il Milan vorrà procedere con questo acquisto. Il Milan non vuole comprare tanto per farlo, ma vuole comprare giocatori funzionali al gioco di Amorim”.
Hutchinson resta quindi tra i profili valutati dalla dirigenza rossonera, ma il Milan vuole prendersi il tempo necessario prima di decidere se affondare o meno il colpo.
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