Plettenberg: “Su Guirassy 4 grandi club oltre il Dortmund, tra cui il Milan”

Serhou Guirasssy, attaccante dello Stoccarda, è seguito con interesse dal Borussia Dortmund, ma anche il Milan è ancora in corsa

Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda, è uno degli obiettivi di mercato del Milan per il reparto offensivo. In pole position, sul taccuino dio Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, rimane il nome di Joshua Zirkzee, ma è lecito attendersi che il Diavolo tenga aperte alcune strade alternative, come quella che porta al guineano classe '96.