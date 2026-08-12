Tra i giocatori ancora in bilico in casa Milan c’è anche Yunus Musah. Il centrocampista statunitense è reduce dal prestito all’Atalanta, dove nella scorsa stagione non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista, collezionando poco spazio e trascorrendo gran parte del tempo in panchina. Il club bergamasco ha così deciso di non esercitare il diritto di riscatto.

Tornato al Milan, Musah ha avuto l’opportunità di mettersi nuovamente in mostra, anche alla luce della volontà di Ruben Amorim di valutare da vicino tutti gli elementi della rosa. L’americano, dal canto suo, ha cercato di sfruttare al meglio le occasioni a disposizione per convincere il tecnico.

Musah, il Milan riflette: cessione possibile, ma Amorim lo apprezza

Secondo quanto riportato dalla Turchia, sul giocatore avrebbe messo gli occhi il Trabzonspor, protagonista di un mercato particolarmente ambizioso. Il Milan, per lasciar partire Musah, sarebbe disposto a prendere in considerazione un’offerta compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro.

La sua permanenza in rossonero, tuttavia, non è da escludere. Amorim apprezza infatti la duttilità tattica del centrocampista americano, una caratteristica che potrebbe rivelarsi preziosa nel corso della stagione.

Il futuro di Musah potrebbe inoltre essere intrecciato con quello di Samuele Ricci. Nei giorni scorsi è emersa l’ipotesi di una cessione “alternata”: in sostanza, uno dei due potrebbe partire, mentre l’altro resterebbe a disposizione di Amorim. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire quale sarà il destino del centrocampista statunitense.