Uno dei rinforzi attesi in questa fase finale del calciomercato riguarda gli esterni di centrocampo, elementi fondamentali nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Il Milan, infatti, potrebbe intervenire sia sulla corsia destra sia su quella sinistra, soprattutto dopo il prestito secco di Athekame al Lione e qualora si concretizzasse anche la cessione di Pervis Estupiñán.

Negli ultimi giorni sono diversi i profili accostati ai rossoneri, con El Ouahdi tra i nomi più chiacchierati. La pista più recente, però, porta a un giocatore che conosce molto bene la Serie A: Nicola Zalewski.

Il Milan pensa a Zalewski

Secondo quanto riportato dall'edizione bergamasca del Corriere della Sera, il Milan avrebbe inserito Zalewski nella lista dei possibili rinforzi per la fascia. Classe 2002, polacco ma nato e cresciuto in Italia, l'esterno è cresciuto calcisticamente nella Roma, club con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti.

Dopo l'esperienza nella Capitale, Zalewski ha vestito per alcuni mesi la maglia dell'Inter, prima di trasferirsi all'Atalanta, dove ha disputato l'ultima stagione. La sua duttilità e la conoscenza del campionato italiano potrebbero rappresentare caratteristiche particolarmente interessanti per il progetto rossonero.

Il Milan valuta dunque anche il profilo di Zalewski per completare le corsie esterne: nelle prossime settimane si capirà se l'interesse si trasformerà in una vera e propria trattativa.