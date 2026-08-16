Matteo Moretto avvalora questa situazione sull'esterno dell'Atalanta che con ogni probabilità non vestirà rossonero

La situazione Leao

“Si è parlato molto di Zalewski in relazione al Milan. Prima di tutto, voglio sottolineare che non ho notizie di eventuali contatti favorevoli per Zalewski in questo momento. Alla conclusione dell'ultima amichevole contro l'Athletic Club di Bilbao, Zalewski ha dichiarato di non voler commentare le speculazioni di mercato”.Rafael Leao non parteciperà all'ultima amichevole estiva del Milan contro il Manchester United. Il calciatore portoghese rimane in uscita.

"Milan, stop Leao. Niente United e sconto in arrivo", titola così oggi il Quotidiano Sportivo, spiegando che Rafael Leao ha subito un infortunio muscolare nei giorni scorsi, il che gli impedirà di giocare oggi pomeriggio nell'ultima amichevole estiva del Diavolo contro il Manchester United.

Nel frattempo, il portoghese è ancora sul mercato perché non ha convinto Ruben Amorim nelle ultime settimane. Per facilitare la sua vendita, il Milan è disposto a ridurre le sue richieste economiche: finora i rossoneri avevano sempre chiesto 50-60 milioni di euro, ma ora il portoghese potrebbe partire per una cifra inferiore.