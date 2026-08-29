Il Milan si avvicina agli ultimi giorni di mercato con un organico che, al momento, sembra progettato principalmente per raggiungere il quarto posto. Questa è una strategia già osservata nelle stagioni recenti che, tuttavia, non ha portato ai risultati desiderati, dato l'ottavo e il quinto posto ottenuti. Per migliorare realmente la situazione, servirebbero almeno due acquisti: un difensore e un centrocampista/trequartista, con questa ultima scelta influenzata anche da come Ruben Amorim intenda utilizzare Rabiot.

De Winter e Gabbia rappresentano un rischio?

L'urgenza maggiore riguarda la linea difensiva. Le prime due partite hanno messo in luce diverse debolezze, conlontani dalla prestazione ottimale. Per una squadra che punta in alto, è necessario avere un difensore centrale che possa garantire sicurezza immediata e migliorare il livello complessivo della difesa.

Con un rinforzo significativo in difesa e un ulteriore giocatore di qualità tra centrocampo e trequarti, il Milan potrebbe passare da semplice contender per la Champions a una formazione realmente competitiva anche per lo Scudetto.

L’impegno europeo

C'è un ulteriore aspetto cruciale: quest’anno ildovrà confrontarsi anche con l'Europa League, un torneo che richiede una rosa profonda e alternative. A ciò si aggiungono i fondi derivanti dalla vendita di(partito per Istanbul nelle ultime ore), rendendo ancora meno comprensibile un eventuale immobilità sul mercato.

Costruire una squadra vincente implica anche abbattere il rischio di non raggiungere l'obiettivo minimo. Di norma, una rosa veramente da Scudetto raramente si ritrova fuori dalle prime quattro. Per questo motivo, il Milan, in questo momento, non può permettersi di lasciare incompleto il suo progetto.