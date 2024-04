Calciomercato Milan: Ouédraogo al Diavolo? Ecco la situazione

Il Milan, come noto, è sulle tracce di Assan Ouédraogo, classe 2006, centrocampista tedesco dello Schalke 04, da un paio di sessioni di calciomercato. A giudicare dalle informazioni in possesso di Florian Plettenberg, giornalista sportivo di 'Sky Sport Deutschland', ci sarebbero altri club in vantaggio sul gioiello della compagine di Gelsenkirchen. Assan Ouédraogo non ha ancora accettato né rifiutato nessuna squadra. Non ha neanche escluso la permanenza allo Schalke 04". Il Bayern Monaco sarebbe ancora sulle tracce di Ouédraogo e gli avrebbe offerto un contratto fino al 30 giugno 2029. In questo caso, però, è il giovane calciatore ad avere dei dubbi. In primis, non sa ancora chi sarà l'allenatore in Baviera. E poi, particolare da non sottovalutare, non avrebbe la certezza di giocare nel Bayern. "Ancora in corsa RB Lipsia e Eintracht Francoforte, con l'Atalanta che va a tutto gas e Roma e Newcastle coinvolte" questo ha scritto Plettenberg. Insomma, non sembrerebbe esserci spazio per un inserimento del Milan, e quindi potrebbe essere stata un'occasione fallita. Ma, parlando sempre di mercato, ora reggetevi forte. Milan scatenato, l'attacco del 2025 sarà pazzesco: "Ora vogliono comprare..." <<<