Prima dell'ultima partita del girone contro il Messico, poi vinta senza difficoltà con un chiaro 3-0 sulla Repubblica Ceca, il centravanti rossonero Santiago Gimenez aveva evitato - o più precisamente rimandato - le domande riguardanti il suo futuro al Milan. L'attaccante messicano ha evidenziato che prenderà decisioni sul proseguimento della sua carriera solo al termine del Mondiale nel suo paese. Ieri, nel frattempo, sono emerse notizie dal suo paese riguardanti un forte interesse da parte del Porto. Questa mattina Alessandra Gozzini, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha trattato l’argomento nel suo articolo.

Il parere di Alessandra Gozzini riguardo al futuro di Santiago Gimenez al Milan

"Il distacco di Santiago Gimenez è prevedibile, anche se è essenziale trovare un acquirente disposto a investire più di venti milioni di euro, somma necessaria per evitare una perdita finanziaria. Nel gennaio 2025, infatti, Gimenez è stato acquistato per 28,5 milioni più bonus. Se l’avventura al Milan non ha portato fortuna, l'attaccante ha l'occasione del Mondiale per mettersi in mostra e ha avuto un buon rendimento al Feyenoord: 65 gol in 105 partite".

Con il calciomercato che avrà inizio ufficialmente tra tre giorni e una squadra sotto la guida di un nuovo tecnico come Ruben Amorim, che ha idee completamente diverse rispetto al suo predecessore, è fondamentale che le trattative dei rossoneri siano condotte in modo saggio per rinforzare una squadra che ha bisogno di essere accresciuta sia numericamente che tecnicamente. Tutti i reparti verranno potenziati, considerando anche chi lascerà Milanello: anche il centrocampo necessiterà di nuovi innesti, con alcuni nomi già più rilevanti di altri.

Zaniolo, Kamada e Rios

Secondo quanto riportato questa mattina dal QS, potrebbe esserci un riavvicinamento tra il: il centrocampista offensivo italiano è stato accostato ai rossoneri più volte in passato. Nell'ultima stagione, con, ha dimostrato di tornare ai suoi livelli migliori, tanto che il club friulano lo ha riscattato dalper 5 milioni. Tuttavia, non è ancora arrivato il rinnovo tanto atteso dal giocatore, che sperava di passare da un stipendio di 2 a 3 milioni: ed è qui che iltenta di inserirsi. Secondo il QS, ci sarebbe stato un contatto tra le parti nei giorni scorsi. Nel frattempo, dalla sede di via Aldo Rossi, vengono monitorati anche altri giocatori, ognuno con caratteristiche diverse, per il centrocampo: tra i nomi maggiormente considerati ci sonodel Crystal Palace edel Benfica.