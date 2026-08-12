Il parere di Sebastiano Vernazza su Mike Maignan e il suo avvenire

Probabilmente, a parte, il portiere e capitano rossoneroè il calciatore più discusso nelle ultime settimane nel contesto milanista. Numerosi supporters del Milan sono stati inizialmente delusi di non vederlo presente al funerale di Franco Baresi e, in un secondo momento, si sono infuriati nel constatare che gli è stata concessa un'ulteriore pausa che lo porterà a rientrare solo una settimana prima dell’inizio della nuova stagione, mentre (quasi) tutti i suoi compagni azzurri sono già tornati ad allenarsi. Il giornalista Sebastiano Vernazza ha espresso il suo pensiero su questo tema nella Gazzetta dello Sport.

Il commento di Sebastiano Vernazza riguardo al rientro tardivo di Mike Maignan dalle ferie post-Mondiale è il seguente: "Né Maignan né Rabiot stanno infrangendo alcun accordo. Il Milan ha deciso di concedere un’estensione del riposo, aggiungendo quattro giorni, in particolare al portiere, che ha alcune riserve in generale. Si considera un calciatore di Champions, ha le capacità per esserlo, e non rifiuterebbe un trasferimento. Maignan gioca nel Milan dal 2021 e non può essere etichettato come un inattivo. "

Mike Maignan tornerà solo domenica dalle sue vacanze: dopo l’uscita di Allegri e la Champions fallita, che umore avrà al rientro?

Il ritorno ritardato difa eco considerando che i loro colleghi della Nazionale francese sono già praticamente tutti tornati ad allenarsi:, e oggi Cherki sono già rientrati ai rispettivi allenamenti. Solo i due giocatori del, hanno posticipato il loro ritorno, suscitando critiche in Germania come è accaduto per i due del Milan. La domanda successiva è: come si riattiverannonegli allenamenti?

Oggi la Gazzetta dello Sport riserva un'intera pagina al caso di Maignan e Rabiot, che non sono ancora tornati dalle vacanze. La rosea usa frasi incisive: "Senza giustificazioni. Maignan e Rabiot ancora in ferie: il Milan ha un problema". Inoltre, nel sottotitolo viene chiarita la situazione: "Tra i giocatori francesi, solo Olise e Upamecano non sono tornati ad allenarsi. " Seguendo, sorge la questione da parte della rosea: "Quale sarà l’umore di Mike domenica a Milanello? " La risposta a questo interrogativo potrebbe riflettere molto sulla stagione del Milan. Quando il portiere è in forma, i risultati parlano chiaro, ma quest’estate, con il licenziamento di Allegri e del suo staff, uniti alla mancata qualificazione in Champions, potrebbero nascere delle motivazioni da risolvere. Inoltre, è fondamentale prestare attenzione a possibili interessi da parte di altri club che potrebbero approfittarne, come l'Al-Nassr, che ha mostrato un certo interesse.