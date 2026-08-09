La questione riguardante Leao rimane irrisolta, sia a causa delle richieste economiche del Milan che per la riluttanza del giocatore a trasferirsi in Turchia. Ora il Fenerbahce sembra voler orientarsi verso un altro calciatore: i turchi sono seriamente interessati a Romelu Lukaku del Napoli, che ha già manifestato un interesse significativo.

Il Milan richiede tra i 50 e i 60 milioni per il calciatore portoghese, mentre Rafa richiede uno stipendio fra i 12 e i 14 milioni di euro per accettare la proposta turca. Queste circostanze sono quelle che hanno ostacolato qualsiasi trattativa di vendita, sia con il Galatasaray che, principalmente, con il Fenerbahce, che ora potrebbe aver cambiato strategia per il reparto offensivo.

EUROPA LEAGUE 2026-27: IL FORMATO

Nell’edizione 2026/27 dell', 36 squadre parteciperanno alla fase a gironi, che si svolgerà da settembre a gennaio, con ogni squadra che giocherà otto partite (quattro in casa e quattro in trasferta). Il sorteggio avrà luogo il 28 agosto. Le prime otto squadre classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre quelle dal nono al ventiquattresimo posto parteciperanno a degli spareggi. Le ultime dodici saranno eliminate senza possibilità di retrocessione in Conference.

LE DATE DELLA FASE A GIRONI

1^ giornata: 16-17 settembre 2026

2^ giornata: 15 ottobre 2026

3^ giornata: 22 ottobre 2026

4^ giornata: 5 novembre 2026

5^ giornata: 26 novembre 2026

6^ giornata: 10 dicembre 2026

7^ giornata: 21 gennaio 2027

8^ giornata: 28 gennaio 2027

LE DATE DEI TURNI SUCCESSIVI

Playoff: 18 e 25 febbraio 2027

Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027

Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027

Finale: 26 maggio 2027 al Waldstadion di Francoforte.