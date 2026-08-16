Non è stato allontanato come Nkunku, Tomori, Odogu e Fofana, ma anche Santiago Gimenez sta per lasciare il Milan. Il calciatore messicano, attualmente in fase di recupero da un infortunio subito durante il Mondiale, rappresenta una precisa esigenza di Farioli per il Porto: la negoziazione è ormai a un punto avanzato. Ecco gli aggiornamenti di Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

Porto-Gimenez: Il punto della trattativa

“Le discussioni tra Milan e Porto riguardo a Gimenez proseguono da tempo, e ormai da alcuni giorni. Farioli ha un grande apprezzamento per lui. Si prevede che tra oggi e domani si arriverà a un accordo definitivo sui termini contrattuali tra Gimenez e il Porto. L'intesa tra il giocatore e il Porto è molto vicina, siamo alle fasi conclusive e Gimenez ha espresso il suo consenso al Porto. Dal punto di vista finanziario e progettuale, c'è piena sintonia: è un’operazione molto avanzata in questo ambito. Resta solo da avere il via libera finale da parte del Milan riguardo le cifre dell'affare, poiché si confermerà la formula di prestito con possibilità di riscatto. Il Milan sta eseguendo delle valutazioni interne e ha escluso Nkunku dalla rosa… La partenza di Nkunku non implica che Gimenez debba rimanere, non è stata data alcuna certezza al Milan che egli continui a far parte della squadra. Le situazioni non sono collegate. Potrebbero essere le ultime ore di Gimenez al Porto e, non appena ci sarà il consenso, l'affare potrà sbloccarsi definitivamente. ”