Calciomercato Como, si pensa in grande: “Si guarda a Napoli” | News

I proprietari del Como sono una della famiglie più benestanti che ha investito nel mondo del calcio. Robert e Michael Hartono da quando siedono dietro la scrivania del club hanno fatto grandi cose: investendo potentemente sul mercato e non solo. In estate, sono sbarcati sul lago diversi calciatori conosciuti - ma la dirigenza non intende di certo frenare il proprio progetto, anzi per gennaio l'idea è quella di rilanciarlo ulteriormente. Questa è l'indiscrezione per l'attacco per la sessione invernale <<<