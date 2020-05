Cinque colpi da oltre 100 milioni: Elliott ribalta così il Milan! – Milan News

.

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Non può bastare una semplice rivoluzione societaria a questo Milan. Nella prossima stagione serviranno grandi investimenti, ed Elliott ha dato il via libera al ribaltone della rosa. Il progetto rossonero deve cambiare, per farlo serve qualità e servono giocatori giovani con talento. Si cambierà probabilmente anche il sistema di gioco, con più trequartisti in campo e un possibile 4-3-2-1 come sistema di riferimento per Rangnick. A questo Milan servono almeno cinque giocatori di qualità, l'idea di Elliott è quella di dare a disposizione del tedesco oltre 100 milioni da investire. Insieme a Gazidis, l'ormai ex Lipsia ha individuato due difensori, una mezzala, un trequartista e una punta come grandi obiettivi.