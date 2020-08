Calciomercato Milan, Pellegatti è sicuro: “L’affare si farà, ecco le cifre”

Calciomercato Milan, Pellegatti non ha dubbi: l’affare si farà

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Manca meno di un mese al ritorno in campo ufficiale del Milan per il primo turno preliminare di Europa League e su alcune fondamentali questioni di calciomercato la società di via Aldo Rossi sembra essere ancora in alto mare. Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti è intervenuto ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione “Tutti Convocati” esprimendosi sulle strategie di mercato messe in atto dal club meneghino: “Rido quando vedo accostati al Milan calciatori che costano più di 20 milioni. Non è mica un caso che la società voglia prendere Bakayoko in prestito, Ibra a 14 milioni lordi è un affare. Può piacere o meno, ma questa è la nuova politica di Elliott. La priorità del Milan ad oggi resta Ibra. Il suo contratto scade il 31 agosto, quello di Donnarumma a giugno. Prima si risolverà la questione Ibrahimovic e poi si penserà a Gigio e Calhanoglu”.

L'interminabile tira e molla fra il campione svedese ed il Diavolo dovrà necessariamente avere un epilogo in tempi rapidi. Anche perché, in caso di fumata nera, Maldini e Massara dovranno muoversi alla svelta per trovare un sostituto di alto livello che possa non far rimpiangere il numero 21 rossonero. Pellegatti però non ha dubbi su come andrà a finire la vicenda: "Alla fine il Milan rinnoverà a 7 milioni netti a stagione. Ibrahimovic non diminuirà le sue pretese. Ma in fondo esiste un attaccante migliore di lui per i rossoneri per "soli" 14 milioni di euro lordi?".