Calciomercato Milan, spunta un nome pauroso: poco fa l’annuncio!

Calciomercato Milan, colpo da paura? Arriva l’annuncio che fa sognare i tifosi

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – I nomi accostati al Milan negli ultimi giorni avevano fatto emergere un quadro abbastanza chiaro delle intenzioni di società e dirigenza. Ora però queste strategie rischiano di cambiare radicalmente, perché Maldini e Massara potrebbero trovarsi “costretti” a cogliere un’occasione imperdibile. Non è un segreto che il Milan stia cercando un attaccante di livello da affiancare a Ibra, ma che possa rivelarsi efficace anche in assenza dello svedese. Si è parlato di moltissimi profili di prospettiva: giovani da far crescere e sviluppare nel corso del tempo. Ma se invece arrivasse un veterano? Come riferiscono gli spagnoli di Cadena Cope, Diego Costa vorrebbe lasciare l’Atletico Madrid, e il suo obiettivo sarebbe andare a giocare a Milano. Il brasiliano avrebbe dunque le idee chiare sul proprio futuro, e le avrebbe rivelate ad alcuni suoi amici. Diego Costa avrebbe parlato di Milano, non di Milan nello specifico, ma sulla sponda nerazzurra del Naviglio c’è Antonio Conte in panchina. Il binomio Costa-Conte ha già avuto modo di esistere in passato, e non è stata una grande esperienza per nessuno dei due. A Londra non si sviluppò mai un buon rapporto tra l’attaccante e il tecnico salentino, che infatti ne decretò la partenza alla fine di una stagione che condusse i Blues a sollevare la Premier League. Una riconciliazione tra Diego Costa e Antonio Conte sembra dunque davvero difficile da ipotizzare, e il Milan può sperare. Se queste indiscrezioni sul futuro del centravanti dovessero trovare conferma, non è difficile stabilire come i rossoneri possano trovarsi in una posizione di netto vantaggio sui cugini. Diego Costa ha il contratto in scadenza 2021, dunque liberarlo dall’Atletico, specialmente con la volontà del giocatore dalla propria parte, non dovrebbe essere un’impresa terribile per il Milan. Ma non è ancora tutto. Adesso Maldini accelera ed è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero: ora si valutano ben 8 scambi clamorosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA