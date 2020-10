Calciomercato Milan – Ahia: sembrava fatta, ora invece può sfumare tutto!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Dopo le voci e le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane che parlavano di un colpo di calciomercato praticamente già chiuso dal Milan, adesso stanno arrivando pesanti novità in direzione contraria. Il motivo? L’inserimento di una concorrente di lusso come il Barcellona, che avrebbe puntato lo stesso obiettivo dei rossoneri per sostituire il probabile partente Dembelé. Ma andiamo con ordine. Ecco la situazione.

Con l’uscita di Dembélé, uno slot dell’organico catalano rimarrebbe scoperto. Secondo quanto riportato da “Don Balon”, sembra che Ronald Koeman abbia le idee molto chiare. Il calciatore desiderato dal tecnico olandese è Florian Thauvin. Proprio il classe ’93 che piace molto ai dirigenti rossoneri e che pareva ad un passo dal Milan. Maldini sperava di potersi garantire le prestazioni del francese a parametro zero, ma l’inserimento del Barcellona ovviamente rischia di far sfumare tutto.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, l’ala destra di Orléans accetterebbe di corsa la proposta del club blaugrana. Il Milan rimane ovviamente molto interessato, ma solo la sicurezza di un posto nella prossima edizione della Champions League e un’offerta economica davvero importante potrebbero far cambiare idea a Thauvin. Il francese molto probabilmente non rinnoverà il contratto con il Marsiglia e Maldini potrebbe tentare un nuovo assalto in futuro, ma la concorrenza si fa pesante. Nel frattempo però, attenzione. Calhanoglu si allontana? Maldini corre subito ai ripari: già pronti i possibili sostituti, nel mirino ci sono 10 nomi top! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA