Calciomercato Milan – Che scontro con i nerazzurri: “Sarebbe un colpo Scudetto!”

Calciomercato Milan – Scontro coi nerazzurri per un colpo da Scudetto

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Oggi dovrebbe svolgersi un importantissimo confronto fra la dirigenza del Milan e l’agente di Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco ha il contratto in scadenza a giugno 2021, ma la distanza fra domanda e offerta per il rinnovo sembra essere ancora piuttosto ampia. La trattativa è molto complessa e l’ipotesi che il numero 10 e il club rossonero si separino a fine stagione è concreta. Di conseguenza, il Diavolo si sta già guardando attorno per cercare un sostituto.

Le ultimissime svolte di mercato portano, al momento, ad un nome a sorpresa: Papu Gomez. Dal punto di vista tattico, ma anche tecnico, Gomez sarebbe un sostituto perfetto di Calhanoglu. Nel corso degli anni ha dimostrato di essere uno dei calciatori di maggior qualità nel nostro campionato e non gli mancano né personalità, né esperienza. Il rapporto con Gasperini si è ormai definitivamente rotto e la cessione dell’argentino appare inevitabile. “Quando me ne andrò si saprà tutta la verità”, ha scritto oggi tramite i social. Il tecnico bergamasco, in conferenza stampa, ha risposto così sulla vicenda: “Convocato? Se non ci sono altri tipi di problemi… C’è da parlare anche degli altri, da Gollini a Zapata, ma anche per rispetto. Da parte mia basta, ho la possibilità di scegliere, di far entrare uno o l’altro. Io devo pensare alla squadra e al miglior modulo possibile. Tutto il resto non chiedetelo a me, si è già detto abbastanza”.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, tra i club interessati a Gomez ci sono anche le milanesi (che sono in ottimi rapporti con il manager del giocatore, Beppe Riso). Occhio, dunque, al possibile derby di mercato. È ancora presto, ovviamente, per parlare di cifre e modalità. Una cosa è certa: se Gomez punta a ottenere un ingaggio monstre, la trattativa con il Milan non potrà partire.