Calciomercato Milan – Sogno Maldini: “Colpo Scudetto a gennaio!”

Calciomercato Milan – Sogno Maldini per lo Scudetto!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – L’incontro con Gordon Stipic per il rinnovo di Hakan Calhanoglu è stato positivo. A dichiararlo è stato lo stesso agente del fantasista turco. Tuttavia, non è stato risolutivo. Sia il Milan che il giocatore, in linea di massima, vogliono proseguire insieme, ma al tempo stesso hanno in mente cifre molto diverse. Calhanoglu vorrebbe infatti un contratto che si avvicini a quelli di giocatori come Ibrahimovic e Donnarumma, mentre il Milan sembra volersi spingere sino a 3,5 milioni, riconoscendo comunque un importante aumento dell’attuale ingaggio ad Hakan. La trattativa prosegue e nelle prossime settimane ci saranno altri contatti, ma nel frattempo la dirigenza meneghina si guarda attorno sul mercato.

Un’ottima occasione, emersa negli ultimi giorni, risponde al nome di Alejandro Gomez, in rotta totale con l’Atalanta. L’argentino e Gian Piero Gasperini sono arrivati ad un punto di non ritorno e il Papu non fa più parte della formazione titolare della squadra nerazzurra. A gennaio, dunque, ci sarà la separazione. Nonostante a febbraio compirà 33 anni, Gomez fa gola a molte società italiane, tra cui proprio il Milan. Interesse confermato anche da Tancredi Palmeri, tramite TMW: “Il Milan ha 15 milioni in pancia da spendere e li potrebbe utilizzare proprio per Gomez, anche per far sbassare la cresta a Calhanoglu in sede di rinnovo”.

Insomma, la candidatura del Milan, nella corsa per arrivare a Gomez, è molto forte e la valutazione che ne fa l’Atalanta si aggira proprio attorno ai 15 milioni di euro. Anche l’ingaggio del giocatore, che percepisce 2 milioni a stagione, è accessibile. Maldini e Massara potrebbero bussare alla porta dell’Atalanta già nei prossimi giorni, per provare a bruciare la folta concorrenza. Da non trascurare inoltre i buoni rapporti fra la società meneghina e quella orobica, che potrebbero agevolare la trattativa. Nella campagna acquisti di gennaio, quindi, il Milan potrebbe fare un regalo in più a mister Pioli. Non solo un difensore centrale, ma anche il Papu Gomez. Poi sarà Pioli che proverà a fare un regalo al Milan, cercando di vincere quello Scudetto che manca dal 2011. >>>Mentre si prova a chiudere Gomez, Maldini ha pronto un mercato da urlo. Ecco cinque grandi difensori che possono arrivare subito a gennaio! <<<