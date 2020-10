Calciomercato Milan, si valuta il prossimo colpo: occhi sulla Champions!

Calciomercato Milan – Osservato speciale, Massara e Maldini pensano al prossimo colpo

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La notte delle stelle è pronta a splendere di nuovo. Quest’anno il primo obiettivo dei rossoneri è quello di guadagnarsi la qualificazione alla prossima Champions League. Ed è proprio dalla Champions che la dirigenza rossonera potrebbe pescare uno dei prossimi colpi in entrata. Come più volte vi abbiamo ripetuto, il calciomercato resta sempre virtualmente aperto. I dirigenti sportivi sono sempre a caccia di nuovi talenti. Questa sera, Massara e Maldini ne hanno tenuto uno in particolare sotto stretta osservazione.

Stiamo parlando di Vitaliy Mykolenko. Il classe ’99 è finito nei radar rossoneri già da diverso tempo. Per le sue caratteristiche di gioco, è riuscito a far parlare molto bene di sé e ha attirato le attenzioni di varie big in Europa. Un jolly che può essere speso sia come terzino sinistro ma anche come centrale. E si sa che il Milan cerca nuovi difensori di livello, sia per il reparto centrale che a sinistra per il vice Theo Hernandez. Mykolenko dunque potrebbe essere il profilo giusto sul quale puntare.

La valutazione del ragazzo classe ’99 si aggira attorno ai 13 milioni di euro. Valutazioni in corso dunque, ma le qualità ci sono. La duttilità pure. Una riserva di spessore farebbe sicuramente molto comodo a Pioli, soprattutto se si parla di un giovane di grandissime prospettive. Tutto lascia pensare che, qualora il cammino dei rossoneri dovesse continuare ad essere questo, a gennaio potremmo assistere a situazione molto interessanti. Mykolenko infatti è solo uno dei tantissimi obiettivi di mercato del Milan in entrata. La lista della spesa infatti è molto lunga: ecco tutte le 20 idee ancora calde per gennaio e non solo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA