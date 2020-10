News Milan – Mercato, Maldini si è convinto: pronto l’assalto a gennaio!

News Milan – Mercato, esame superato: Maldini pronto all’affondo

MILAN NEWS – I rossoneri hanno superato il primo ostacolo in Europa League: vittoria convincente contro il Celtic e primi tre punti in cassaforte. Come sappiamo, il cammino europeo del Milan sarà fondamentale anche in ottica mercato. Gli introiti provenienti dall’Europa League potrebbero garantire infatti maggiore libertà di movimento. E nel frattempo Massara e Maldini stanno approfittando di questo periodo per studiare vari profili finiti nel mirino rossonero. Uno di questi avrebbe superato l’esame della dirigenza.

Stiamo parlando di Kristoffer Ajer, gigante norvegese alto 1 metro e 98 cm. Il ragazzo classe ’98 è un jolly preziosissimo per l’allenatore irlandese Neil Francis Lennon. La duttilità del 22enne gli consente di poter essere schierato sia come difensore centrale (preferibilmente in una difesa a tre) che come mediano davanti alla difesa. E, stando alle ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe sciolto ogni riserva nei confronti del calciatore norvegese.

Secondo il Corriere della Sera infatti, i rossoneri hanno osservato da vicino e con grande attenzione Ajer e il difensore norvegese avrebbe convinto, tanto da essere balzato in cima alle preferenze della dirigenza. Tanto che, proprio per questo motivo, a gennaio è previsto un nuovo assalto per portare il centrale a Milanello. Potrebbe essere lui quindi il rinforzo in difesa del Milan nella sessione invernale, un tassello che Pioli avrebbe richiesto alla dirigenza per rendere ancora più competitivo il suo Milan. Bisognerà capire però quali saranno le richieste economiche del Celtic. Intanto Ajer ha superato il test e Maldini sarebbe pronto a fare sul serio per lui.