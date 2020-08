Calciomercato Milan, Pioli ha fatto una nuova richiesta: ecco chi vuole!

Calciomercato Milan, il tecnico rossonero ha una nuova richiesta

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La maggior parte dei titoli dei quotidiani e dei siti sportivi si concentrano sui colpi in attacco e a centrocampo del prossimo calciomercato rossonero, ma la società di via Aldo Rossi ha intenzione di muoversi in maniera importante anche per quanto concerne il reparto arretrato. Secondo quanto riporta calciomercato.it, vista la difficoltà di arrivare a Milenkovic della Fiorentina (il preferito di Pioli) a causa della richiesta di 35 milioni da parte di Commisso, il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini si starebbe orientando su un altro difensore della Viola. Sembrerebbe infatti che il tecnico emiliano abbia chiesto, in alternativa al 22enne serbo, German Pezzella. Stefano Pioli apprezza tantissimo il difensore classe ’91 per la sua personalità e la forza fisica fuori dal comune, ne conosce bene le caratteristiche avendolo allenato quando sedeva sulla panchina dei toscani. Nell’estate del 2019 il Milan aveva sondato il terreno per il capitano della Fiorentina, vedendosi sparare la cifra di 20 milioni di euro, ma vista la situazione legata al Coronavirus e un’annata non esaltante del centrale argentino, in questa finestra di mercato il prezzo del giocatore potrebbe addirittura essere inferiore. Dati i tempi ristretti con una stagione ormai alle porte, il profilo di Pezzella sarebbe l’ideale perché non avrebbe bisogno di tempo per adattarsi (come Ajer del Celtic) e sarebbe pronto sin da subito per affiancare Romagnoli nella retroguardia rossonera. La dirigenza del Diavolo ha intenzione di muoversi con decisione, anche perché consapevole di dover rinunciare a Musacchio fino a novembre (causa infortunio) e convinta di mandare Leo Duarte a giocare in prestito. Ma non è finita qui. Ora Maldini è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero e starebbe preparando alcuni colpi completamente nuovi: nel mirino ben 12 nomi a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA