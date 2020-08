Calciomercato Milan, pessime notizie per Pioli: ora può saltare tutto!

Calciomercato Milan, brutte notizie: un grande affare può saltare

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Quella che aprirà ufficialmente tra poco meno di due settimane sarà una sessione di calciomercato anomala. Dopo la ripresa delle competizioni, i club europei hanno potuto rialzare la testa, ma le perdite economiche accumulate da tutto il sistema calcio durante il picco dell’emergenza Covid si faranno ancora sentire. Sarà un calciomercato dai costi leggermente più contenuti rispetto agli ultimi anni, e ricco di scambi: le squadre vorranno valorizzare al massimo i giocatori attualmente in rosa. Ed è proprio a uno scambio che aveva pensato il Milan, sempre fortemente interessato a Nikola Milenkovic, pallino di mister Pioli. I rossoneri avrebbero voluto strappare a Commisso il gigante serbo inserendo Lucas Paquetá come contropartita tecnica nell’operazione. Ma – secondo quanto riferisce Tuttosport – questo tipo di affare potrebbe essere addirittura già saltato. A Firenze non avrebbero accettato lo scambio con il brasiliano, nonostante il giovane rossonero sia stato accostato ai viola anche prima dell’ipotesi di scambio con Milenkovic. Il difensore al momento sembra prigioniero di una valutazione mostruosa della sua società: Commisso e soci continuano a pretendere 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Che qualche club possa davvero accontentare le richieste del patron viola sembra davvero difficile, almeno per il momento. Tuttavia, la pista che porta al Milan non sembrerebbe ancora da chiudere completamente. I rossoneri infatti potrebbero anche tentare di portare avanti le trattative per Paquetá e Milenkovic in maniera separata, oppure cercare di accordarsi in modo differente. Dell’asse di calciomercato che collega Milano a Firenze si parla ormai da settimane, e potrebbe anche non concludersi tutto con un nulla di fatto. Ma non è ancora tutto. Adesso Maldini accelera ed è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero: ora si valutano anche altri 8 scambi clamorosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA