Calciomercato Milan, Pellegatti svela: “Attenzione, ora il colpo può saltare!”

Calciomercato Milan, Pellegatti spaventa i tifosi: “Il colpo rischia di saltare”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Gli arrivi di Tonali e Brahim Diaz non chiudono certo il calciomercato del Milan, che dopo il decollo non pare destinato a fermarsi. Maldini e soci devono ancora puntellare la rosa in diverse zone, e nemmeno il centrocampo sembrerebbe essere completo. I rossoneri stanno cercando un altro mediano, il quarto, che potrebbe essere Tiemoué Bakayoko. Il ritorno del francese sembrava l’ipotesi più accreditata di questo periodo, ma pare che ci siano delle complicazioni. Le ha svelate Carlo Pellegatti, sempre vicinissimo alle questioni di Casa Milan, sul suo canale YouTube: “Alcuni colleghi avevano previsto che si potesse chiudere entro domenica, ma invece sembra tutto il contrario. Pare che ci sia un rallentamento, che potrebbe essere anche strategico, utile a mandare anche dei messaggi al Chelsea. Il club inglese faccia i suoi calcoli, poi decida se accettare l’offerta del Milan, che nel frattempo comincia a guardarsi intorno”. La proposta del Milan consiste in un prestito oneroso da 3 milioni di euro ed un riscatto fissato a circa 20. Idea che non starebbe convincendo il Chelsea, al momento fermo sui 30 milioni di valutazione. I rossoneri potrebbero trovarsi dunque costretti a pensare ad un’alternativa e, sempre secondo Pellegatti, lo starebbero già facendo: “Attenzione a Soumaré, perché oggi il Milan ha fatto trapelare che potrebbe essere un’opzione. È un giocatore del valore di circa 30 milioni già nel mirino di diverse squadre europee. L’operazione potrebbe essere oltretutto agevolata dai rapporti del Milan con il Lille: ricordiamo che al Lille è andato Djalò e dallo stesso club è arrivato Leao”. Boubakary Soumaré è un classe 1999, grande prospetto del calcio francese, che il Milan potrebbe prelevare dal Lille approfittando non solo degli ottimi rapporti tra le due dirigenze, ma anche di una certa affinità di carattere finanziario. È noto infatti che il Fondo Elliott sia intervenuto economicamente più volte per risolvere la profonda crisi finanziaria attraversata dal club francese. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA