Calciomercato Milan – Clamoroso Pedullà: “Adesso può saltare tutto”

Calciomercato Milan, Pedullà gela i rossoneri con l’ultima notizia

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il passaggio alla fase a gironi di Europa League contro il Rio Ave ha permesso al Milan di rimpinguare il proprio tesoretto per gli ultimi colpi di calciomercato. Con la disponibilità attuale di fondi il d.t. Paolo Maldini può finalmente chiudere le operazioni sulle quali sta lavorando da settimane.

Peccato che le notizie giunte nelle ultime ore potrebbero lasciare l’amaro in bocca ai tifosi del Diavolo, infatti starebbe per sfumare clamorosamente uno dei nomi che era atteso da tempo a Milanello. Bakayoko dovrebbe arrivare in Serie A, ma non al Milan. Alfredo Pedullà rivela quello che potrebbe essere l’incredibile epilogo di una telenovela che sembrava dovesse avere un lieto fine per i rossoneri. Il noto giornalista riporta di un possibile colpo di coda del Napoli per il centrocampista francese, infatti dopo il parere favorevole del calciatore al trasferimento in Campania, sarebbe arrivata anche la disponibilità del Chelsea. La trattativa è entrata più che mai nel vivo: i partenopei avrebbero scavalcato il Milan. Lo stesso centrocampista dei Blues avrebbe dato la precedenza al Napoli rispetto a tutte le altre offerte ricevute.

Secondo La Gazzetta dello Sport Cristiano Giuntoli è in contatto telefonico costante con la dirigenza del Chelsea. L'offerta prevederebbe 2 milioni di euro per il prestito oneroso, ma senza l'obbligo di riscatto. Si lavora sulle cifre di un eventuale diritto di riscatto. De Laurentiis avrebbe offerto a Bakayoko un biennale da 2 milioni di euro a stagione, quasi la metà dei 3,5 che il calciatore percepisce in Inghilterra. Entro domani il Napoli attende una risposta, qualora si rivelasse positiva, l'operazione potrebbe concludersi in tempi brevissimi, dato che lunedì si chiuderà ufficialmente il calciomercato. Una beffa per il Milan? Intanto vediamo se il passaggio ai campani si concretizzerà, avanza anche l'ipotesi che i rossoneri tengano Krunic e compiano un investimento importante in un altro reparto.