Calciomercato Milan, pazza idea: dopo le voci, arrivano pesanti conferme!

Calciomercato Milan, nuove conferme: il colpo è possibile

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La dirigenza rossonera sta affrontando questo momento di preparazione alla prossima stagione con molta cautela, forse addirittura troppa. Al momento, Maldini e soci sono alle prese con tantissime situazioni da sbrogliare. Si pensi, per esempio, ai rinnovi pesanti di Ibra e Donnarumma, ma anche a quegli esuberi da piazzare sul mercato per fare cassa. Tuttavia, mancano pochi giorni al primo raduno rossonero e la dirigenza dovrà cominciare a muoversi per regalare a Pioli quegli innesti che tanto servono a questa squadra. Tra questi potrebbe esserci un ritorno inaspettato, che farebbe certamente piacere ai tifosi. Si tratta di Gerard Deulofeu, che nelle ultime ore è tornato di prepotenza nell’orbita del Milan. “A Milano sono stato felice, il Milan è un’opzione per il mio futuro” – ha dichiarato l’esterno a Radio Onda Cero. Una vera dichiarazione d’amore, attraverso cui Deulofeu ha ribadito la sua volontà di lasciare il Watford per tornare a vestire la maglia rossonera. Il club inglese, retrocesso in Championship al termine dell’ultima stagione, dovrà certamente rassegnarsi a perdere il suo pezzo pregiato. Questo fattore, abbinato al pesante infortunio da cui è reduce il ragazzo, favorirebbe certamente il Milan nella trattativa. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Maldini starebbe sperando proprio in questo: il dt rossonero starebbe infatti prendendo tempo per valutare l’operazione e nel frattempo far scendere il prezzo del giocatore. Bisognerebbe però capire le reali intenzioni della dirigenza: l’operazione Deulofeu sarebbe relativamente semplice da portare avanti, ma interessa veramente al Milan? Nei piani rossoneri c’è spazio per un investimento sulla corsia di sinistra? A questa domanda ha risposto con perplessità Carlo Pellegatti, sempre vicinissimo alle questioni rossonere, secondo cui l’affondo del Milan per Deulofeu sarebbe poco probabile. Dunque staremo a vedere. Per il momento quel che è certo è che il giocatore vuole il Milan e che l’operazione si può realizzare abbastanza agevolmente. Ma quello di Deulofeu non sarebbe l’unico colpo a sorpresa su cui starebbe ragionando la dirigenza rossonera, anzi. Attenzione a Maldini, il dt prepara alcuni colpi completamente nuovi: nel mirino ben 12 nomi a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA