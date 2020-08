Calciomercato Milan, Maldini ci riprova: nome da paura, ora è possibile!

Calciomercato Milan, Maldini ci riprova: stavolta il grande colpo è possibile

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – In questi giorni circolano una moltitudine di rumors di calciomercato su presunti affari tra il Milan e il Real Madrid. Dopo aver strappato Theo Hernandez l’anno scorso, Maldini sembra intenzionato a portare via qualche altro gioiello dalla corona dei reali di Spagna. I nomi in ballo, come vi abbiamo già raccontato, sono tantissimi: da Oscar Rodriguez alla suggestione Jovic, passando per il gioiello Brahim Diaz. Ma nelle ultime ore il direttore tecnico rossonero sembrerebbe essere tornato su quello che è un suo vero pallino. Stando a quanto riferito dal quotidiano inglese Telegraph infatti, i rossoneri sarebbero tornati in corsa per Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo è ancora considerato una delle grandi promesse della ‘Roja’ ed è proprio per conquistare una maglia della sua nazionale al prossimo Europeo che cercherà di rilanciarsi durante la prossima stagione. Il prestito all’Arsenal è ufficialmente terminato, mentre i contatti tra i ‘Gunners’ e il Real Madrid sembrerebbero essersi interrotti a causa della rivoluzione societaria che sta andando in scena a Londra. Maldini potrebbe approfittare di questa fase di stallo per cercare di portare Dani Ceballos finalmente al Milan. È un colpo che a Casa Milan sognano da oltre un anno e magari stavolta potrebbero riuscire a metterlo a segno impegnandosi soltanto con un prestito. Questa opzione rende ovviamente più che fattibile il colpaccio caldeggiato da Maldini. Ceballos ha voglia di rilanciarsi e per riuscirci ha bisogno di un club che gli dia il giusto spazio per mettersi in luce. Tatticamente, Pioli non avrebbe problemi a inserirlo nei suoi schieramenti: Dani Ceballos può giocare sia da mezzala che da trequartista, dunque potrebbe alternarsi sia con Calhanoglu che con gli altri centrocampisti. Altre voci parlano di un incontro tra Maldini e il Real previsto nei prossimi giorni, dal quale potrebbero arrivare novità interessantissime anche sul fronte Ceballos. Ma non è finita qui. Ora Maldini è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero e starebbe preparando alcuni colpi completamente nuovi: nel mirino ben 12 nomi a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA