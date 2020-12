Calciomercato Milan – Scelto il grande obiettivo di gennaio: “Servono 20 milioni”

Calciomercato Milan – Venti milioni per il colpo di gennaio

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Gianluca Scamacca è uno degli attaccanti che stuzzicano il Milan come possibile alternativi a Zlatan Ibrahimovic. 22 anni da compiere il prossimo primo gennaio, ha realizzato due reti in questa Serie A in 9 presenze. Giocati 620 minuti complessivi e ben quattro reti siglate in Coppa Italia. Due al Catanzaro e due nel derby con la Sampdoria. Ecco quanto riportato da Tuttosport, che fa il punto sulle strategie di mercato del Milan in vista della sessione invernale: Gianluca Scamacca rimane tra i preferiti dalla società per rinforzare l’attacco. La valutazione del giocatore è comunque piuttosto alta, superiore ai 20 milioni di euro.

LA SITUAZIONE E LE SCELTE INIZIALI DELLA DIRIGENZA ROSSONERA – Il nome di Scamacca potrebbe essere quello giusto. Ibra infatti a gennaio tornerà e se starà bene giocherà. Servirà dunque un giocatore che sia disposto a stargli chiaramente dietro nelle gerarchie; e magari crescere alle spalle di Zlatan. Per questo motivo appare difficile pensare che arrivi un profilo alla Ibra, quindi un giocatore over 30, di grande esperienza come i vari Mandzukic o Giroud. Da tenere in considerazione il fatto che a settembre Maldini, Massara e Pioli avevano deciso di non prendere un attaccante. E Scamacca ora, di proprietà del Sassuolo, è in prestito al Genoa e questo complica ovviamente le trattative

LA STRATEGIA PER GENNAIO E L’IPOTESI CONTROPARTITA – La Gazzetta dello Sport in edicola riporta una possibile contropartita tecnica per il Genoa: si tratta di Mateo Musacchio. Il calciatore è infatti ormai ai margini del progetto rossonero. Mateo ha parlato chiaramente al Milan di voler trovare una nuova sistemazione in Italia. Ecco che i rossoblu possono essere un’ottima opportunità di riscatto. Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, il fondo Elliott Management Corporation ha dato l’ok per investire, nel calciomercato di gennaio, per un nuovo attaccante. E potrebbe proprio essere Scamacca. >>> Non solo Scamacca, l’infortunio di Ibra costringe Maldini a intervenire subito: pronti cinque bomber da portare a Milanello! <<<