Calciomercato Milan – Blitz a Milano: “Incontro per il gioiello del Real!”

Calciomercato Milan – Blitz dell’agente per il gioiello del Real

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan su muove sul mercato in vista dell’approssimarsi della sessione invernale che prenderà avvio il prossimo gennaio. La dirigenza rossonera vuole farsi trovare pronta per cogliere eventuali occasioni. La società è stata infatti chiara: la disponibilità economica per agire non è alta. Ma per ogni azione che sarà possibile effettuare, Paolo Maldini e Ivan Gazidis, coadiuvati da Frederic Massara, dovranno farsi trovare pronti. Obiettivi raggiungibili dunque sì, e se possibile anche a cifre particolarmente contenute. Un azione di mercato più forte potrebbe essere poi posta in essere nel prossimo mercato estivo. Ciò in particolar modo, qualora dovesse riuscire la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

SULLE NECESSITA’ DI RINFORZI E IL NOME DALLA SPAGNA – Sul mercato uno dei nomi più forti è in voga riguarda l’attacco rossonero. Messo a dura prova infatti dagli infortuni infatti, il reparto offensivo necessita di qualche rinforzo. Leao, Maldini, Colombo e Ibrahimovic firmano un quartetto che è connubio fra gioventù (fin troppa) e grande esperienza. C’è bisogno però di un altro nome di sostanza, che affianchi lo svedese nella rincorsa ad un piazzamento alto in campionato. Questo nome potrebbe essere quello di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid in rotta con il club merengue.

SULLA FORMULA D’ACQUISTO E L’ARRIVO DELL’AGENTE – A riferirlo è AS che spiega che i rossoneri potrebbero fare un tentativo con gli spagnoli per prendere il centravanti serbo in prestito con diritto di riscatto, formula che però non convince più di tanto i Blancos. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere dei contatti con l’agente di Jovic. Un’occasione, un assist, potrebbe arrivare per il Milan già in questi giorni in cui a Milano è presente il super agente Fali Ramadani. Un summit con la società rossonera è altamente probabile dunque per tracciare la strategia per gennaio. L’arrivo di Jovic consentirebbe, tra l’altro, a Rebic di ritornare nel suo ruolo naturale di esterno anche in assenza dello svedese. >>> Non solo Jovic, l’infortunio di Ibra costringe Maldini a intervenire subito: pronti cinque bomber da portare a Milanello! <<<