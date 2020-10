Calciomercato Milan, nuova idea da urlo: Maldini tenta la (doppia) magia!

Calciomercato Milan, Maldini pronto ad una doppia operazione da applausi

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La società rossonera ha tutte le intenzioni di confermare l’ottimo trend post lockdown. Gli acquisti estivi sicuramente daranno il loro contributo alla causa, ma il capitolo calciomercato non si è chiuso il 5 ottobre. In questi giorni, infatti, nonostante le trattative siano ufficialmente ferme, si starebbero rincorrendo tantissime voci sulla programmazione del mercato di gennaio. L’ultima notizia, arrivata poche ore fa, invita i tifosi a coltivare sogni ambiziosi.

Si è fatto un gran parlare della possibilità di ingaggiare un vice Ibrahimovic nella sessione estiva, ma la possibilità di adattare Rebic e Leao come centravanti e la voglia di puntare su Colombo, hanno spinto la società a ritenersi soddisfatta. Per ora. Maldini starebbe progettando un piano che permetterebbe di sistemare due questioni importanti. Ma andiamo con ordine. Secondo seriebnews.com, il Milan avrebbe individuato in Samuele Ricci il profilo ideale per lo slot di quarto centrocampista al posto di Krunic. Per arrivare al gioiello dell’Empoli il club rossonero avrebbe proposto ai toscani il prestito di Lorenzo Colombo fino al termine della stagione. Al di là dello scambio molto interessante, che porterebbe alla corte di Pioli un altro talento cristallino sul quale puntare per il presente e per il futuro, si aprirebbe la possibilità di tornare a puntare su un altro centravanti.

Come riporta Tuttosport, il pallino della dirigenza meneghina è sempre Luka Jovic, “costretto” dalla partenza di Borja Mayoral a rimanere a Madrid. Il centravanti croato aveva già dato la sua disponibilità ad approdare in Serie A, vista come l’occasione migliore per arrivare al top in vista dell’Europeo. Lo stesso Real Madrid aveva aperto anche alla possibilità del prestito secco, possibilità che potrebbe concretizzarsi a gennaio. Con l’ennesima operazione da applausi, Maldini potrebbe rinforzare il centrocampo e garantire a Pioli un vice Ibra da urlo. Ma non finisce qui. La lista della spesa infatti è molto lunga: ecco tutte le 20 idee ancora calde per gennaio e non solo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA