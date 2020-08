Calciomercato Milan, Maldini senza freni: ancora tre colpi in arrivo!

Calciomercato Milan, Maldini non si ferma: in arrivo altri tre colpi

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – In questi giorni il calciomercato del Milan è letteralmente esploso, soprattutto con il gran colpo Sandro Tonali. Ma Maldini e soci sembrerebbero vicinissimi anche alla chiusura degli affari Brahim Diaz e Bakayoko. Con questi acquisti il centrocampo del Milan dovrebbe essere decisamente completo, ma il Milan non si fermerà qui e punterà a rinforzare la squadra anche negli altri reparti. Insomma, la dirigenza non sembra intenzionata a fermarsi. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Milan interverrà anche sulla difesa: nel mirino un difensore centrale e un terzino destro. Non è da escludere però nemmeno un colpo in attacco, con i rossoneri alla ricerca di un vice Ibrahimovic. Per rinforzare la retroguardia i rossoneri pensano sempre a Nikola Milenkovic, ma le altissime richieste di Commisso potrebbero scoraggiare Maldini. Il piano B arriverebbe sempre dalla Fiorentina: l’esperienza di German Pezzella potrebbe davvero fare al caso del Milan. Il capitano viola costerebbe sicuramente meno di Milenkovic, anche se Maldini potrebbe decidere di virare su altri nomi, magari regalando una sorpresa ai tifosi. Per la fascia destra il nome più gettonato degli ultimi giorni è quello di Emerson Royal, terzino di proprietà del Barcellona da cui i catalani vogliono incassare parecchio. La pista potrebbe dunque complicarsi visti i costi dell’operazione e l’alternativa studiata da Maldini risponde al nome di Denzel Dumfries, giovane gioiello del PSV. I rossoneri avevano cercato anche Aurier, ma anche in questo caso le altissime richieste del Tottenham hanno gelato la trattativa. Passando infine all’attacco, si è fatto spesso il nome di Dusan Vlahovic, altro prospetto della Fiorentina, che potrebbe crescere al fianco di Zlatan Ibrahimovic. Tuttavia, il ruolo di vice Ibra potrebbe essere anche affidato a Rafael Leao. Questa ipotesi aprirebbe ad un altro esterno d’attacco: uno come Gerard Deulofeu, che secondo Tuttosport sarebbe disposto a tutto pur di tornare al Milan, a cui si sarebbe già proposto più volte. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA