Calciomercato Milan – Maldini spiazza tutti da San Siro: ribaltone a Milanello!

Calciomercato Milan – Maldini non si nasconde: ora cambia tutto

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan viaggia spedito, nonostante il piccolo stop casalingo contro il Lille, il progetto rossonero continua a viaggiare spedito. La società milanista vuole dare continuità, ma deve fare i conti anche con quelle che sono delle problematiche che emergono in questi giorni. A confermarlo è stato Paolo Maldini, protagonista del mercato rossonero insieme a Massara nelle ultime due stagione. In diretta televisiva ai microfoni di Sky Sport l’ex capitano rossonero ha parlato di quelle che sono le note dolenti, ovvero i rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma.

Questo il punto fatto da Maldini nel pre-gara di Milan-Lille: “Ogni settimana è buona, i contatti ci sono. Abbiamo improntato tutto sulla chiarezza. Andiamo avanti sia sulla trattativa per Calhanoglu che su quella per Donnarumma. Non c’è una settimana che possa essere più decisiva delle altre. Pioli? E’ un grande professionista. Sente suo questo progetto e noi abbiamo capito quanto lui credesse in questo progetto. La sua permanenza è stata una cosa naturale. In tempi non sospetti ho detto che i giocatori in scadenza non erano solo Calha e Donnarumma, ma anche Zlatan. Ibra è sicuramente un giocatore speciale”.

La situazione è semplice da analizzare, meno da risolvere. Il Milan deve trovare il bandolo della matassa da qui al 31 gennaio, perché dal primo febbraio Calhanoglu e Donnarumma potrebbero firmare un nuovo contratto con un altro club e andar via a parametro zero. Un'eventualità che il Milan non prende minimamente in considerazione, visto che Calhanoglu e Donnarumma sono due elementi fondamentali per Pioli. Le richieste economiche sono molto alte, ma la volontà di trattare dimostra come entrambi i giocatori vogliano restare a Milanello. Saranno giorni decisivi, il progetto del Milan dipende dalle permanenze di Calhanoglu e Donnarumma.