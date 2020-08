Calciomercato Milan, attenzione: Maldini vuole strappare un gioiello al Real!

Calciomercato Milan, Maldini pesca in casa Real: un gioiello nel mirino

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il nuovo Milan targato Gazidis punterà con sempre maggiore decisione su giovani di livello. Gioielli da lustrare e valorizzare, magari anche provenienti da qualche grande club. È stato il caso di Theo Hernandez, arrivato a Milano come esubero di lusso del Real Madrid e diventato un punto fermo del Milan. Dunque perché non tentare ancora di strappare ai blancos uno dei loro gioielli? Stando a quanto riferiscono gli spagnoli di Cadena Ser, Maldini avrebbe messo nel mirino Oscar Rodriguez, centrocampista offensivo classe '98. Il ragazzo ha trascorso l'ultimo anno in prestito al Leganes, con cui si è messo in luce mostrando molto del suo potenziale. In questa stagione infatti gli è arrivata la prima convocazione da parte della nazionale di Luis Enrique. Insomma, potrebbe trattarsi dell'ennesimo giovane campione chiuso dalla troppa concorrenza del Santiago Bernabeu. Un profilo interessantissimo, di cui il Milan potrebbe davvero avere bisogno. E portare Oscar Rodriguez via da Madrid potrebbe anche risultare più facile del previsto. Il club di Florentino Perez lo valuta intorno ai 20 milioni di euro, ma pare si sia mostrata disponibile a trattare sulla base di 10 milioni più qualche clausola sostanziosa su una rivendita del giocatore. Non manca però la concorrenza: su Rodriguez ci sono il Getafe – club apparentemente in vantaggio sugli altri – il Villareal e lo Schalke 04. Ora bisognerà vedere se Maldini deciderà di piazzare l'affondo decisivo. Certamente il colpo Rodriguez potrebbe essere davvero ottimo per il Milan, che inserirebbe in rosa un giocatore in grado di ricoprire tutte le posizioni nell'attacco di Pioli, eccezion fatta per quella di centravanti.